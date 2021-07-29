وزير التنمية المحلية يتابع منظومة المخلفات الجديدة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعين بمقر الوزارة، مع كل من ناصر عيد رئيس مجلس إدارة شركة "انفيروماستر" للخدمات البيئية وتدوير المخلفات والتي تتولى خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات لأحياء المنطقة الشرقية، والدكتور أيمن محرم العضو المنتدب لشركة "ارتقاء" للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات والتي تتولى أيضًا خدمات الجمع والنظافة بالمنطقة الغربية، بحضور كل من اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة المُخلفات بوزارة التنمية المحلية وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الحكومة لا تملك رفاهية الوقت لسرعة تنفيذ العقود الموقعة مع الشركتين وتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى تحقيق تحسن ملحوظ في مستوى النظافة بباقي مناطق القاهرة حيث تتولى هيئة النظافة والتجميل مسئولية النظافة في المنطقتين (الجنوبية والشمالية)، مشيرًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة شعور المواطنين بالقاهرة بوجود تغيير حقيقي في مستوى النظافة بشوارع العاصمة.

واستمع وزير التنمية المحلية، إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذى لما قامت به كلا الشركتين فيما يخص إجراءات تسليم وتسلم الأحياء التي سيعملون بها من هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة وكذا المعدات والسيارات التي سيتم تأجيرها للشركات والجراجات الفرعية طبقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين وخطط التشغيل، كما استمع "شعراوي" أيضًا إلى ما قامت به كل شركة من إجراءات حصر الوحدات السكنية والمحلات والمرافق العامة في كل منطقة، وإجراءات استقبال طلبات التوظيف في مختلف التخصصات من مديرين ومشرفين ومهنيين وإداريين وفنيين وغيرها، إلى جانب إجراءات استيراد بعض المعدات والعربات والمكانس الآلية والمكابس المستخدمة في المنظومة بالمنطقتين من عدد من الدول الأوروبية والتي بدأت تصل إلى الموانئ المصرية، وبعض المعدات والآلات من الشركات الوطنية.

كما تابع اللواء محمود شعراوي، أيضًا مع رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة جهود الهيئة الحالية في أعمال النظافة والتجميل لأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية عبر المعدات والآلات والعاملين بالهيئة، والمنافسة بقوة بين الشركتين والهيئة في مستوى النظافة بالقاهرة لإعادتها لشكلها الحضارى والجمالى من جديد وبما يشعر المواطنين بالعاصمة بوجود تغيير حقيقي في الشارع، حيث طالب وزير التنمية المحلية بتعظيم أقصى استفادة من الإمكانيات والكوارد البشرية الموجودة بالهيئة خاصة بعد توقيع العقود مع الشركتين والتجهيز لبدء العمل في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بما يتطلب ضرورة تقديم مستوى جديد عبر خطط تشغيل ومتابعة جيدة، مشيراً إلى المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية والمحافظة لمستوى النظافة في الأحياء التي ستعمل فيها الهيئة.

كما شدد وزير التنمية المحلية، على متابعته الدورية والمستمرة مع مسئولي الشركتين لإجراءات تنفيذ العقود على أرض المحافظة والالتزام بالمواعيد المتفق عليها، و استعداده لتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه الشركات على أرض الواقع بما يساعد في إعادة الوجه الحضارى والجمالى للقاهرة، لافتاً إلى أنه سيقوم بزيارات وجولات خلال الأيام المقبلة لمتابعة الموقف على الأرض .

وطلب شعراوي، من مسؤولي الشركتين إرسال تقرير أسبوعى بحجم الإنجاز والأعمال التي تقوم بها، للعرض على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وأشار إلى حرص الحكومة على تقديم كل الدعم اللازم لشركات القطاع الخاص المصري لضمان نجاحها في المنظومة الجديدة للمخلفات، وعلى الشركات أن تعمل بكل جدية وجودة مطلوبة لتحصل على رضا المواطنين في الأحياء التي ستعمل بها وإعطاء صورة جديدة للمواطن المصري عن شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال.

كما وجه اللواء محمود شعراوي، القيادات التنفيذية بالقاهرة ورئيس هيئة النظافة والتجميل وجميع رؤساء الأحياء بالمنطقتين الشرقية والغربية وعددها 18 حي في التعاون مع الشركتين وتذليل أي عقبات تواجههم على أرض الواقع لإنجاح المنظومة باعتبارنا جميعاً كحكومة ومحافظة وشركات قطاع خاص مصرية شركاء في تنفيذ مهمة وطنية لخدمة المواطن المصري.

كما طلب وزير التنمية المحلية، الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة بأهمية التنسيق الجيد والمستمر مع وزارة البيئة وباقى الوزارات والجهات المعنية بمنظومة المخلفات لسرعة إنهاء أي مخاطبات أو مراسلات أو تحديات تواجه المنظومة بالقاهرة.

وقدم مسئولو الشركات الشكر للقيادة السياسية ورئيس الوزراء ووزارة التنمية المحلية على الدعم الذي تقدمه الدولة للشركتين لإنجاح المنظومة الجديدة بالقاهرة ، وتعهدوا على سرعة تنفيذ الخطوات والخطط المتفق عليها وبذل أقصى الجهود ليشعر المواطن في المنطقتين الشرقية والغربية بوجود تغيير حقيقي في مستوى النظافة، وأشار رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة إلى أن هناك صورة جديدة للنظافة بالأحياء التي تعمل بها الهيئة وستنافس شركات القطاع الخاص الموجودة في مستوى النظافة لتحقيق رضا المواطن.