رئيس "عمال مصر" يزور مصنع الجرارات الزراعية في بيلاروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن تعاون وتنسيق مرتقب بين بعض المصانع والشركات البيلاروسية، ونظيرتها المصرية في تبادل الخبرات الإدارية والفنية.

جاء ذلك خلال زيارة المراغي لمصانع منتجة ومصدرة للأدوات الزراعية ومنها مصنعي MTZ، وببروشكا جريماش، وذلك في إطار برنامج نظمه إتحاد نقابات عمال بيلاروسيا برئاسة ميخائيل أوردا.

والتقى رئيس عمال مصر، بوفد من إدارة مصنع MTZ ،الذي أنشأ عام 1946، يعمل فيه 16 ألف عامل، ويصدر جرارات إلى 70 دولة من بينها مصر، وشرحت إدارة المصنع للمراغي أن التصنيع يتم بأيدِ بيلاورسية، وتطرقوا أيضا إلى أن العلاقة بين العامل والإدارة جيدة جداً، وأنهم يهتمون بمكافأة العامل المثالي للتشجيع على زيادة الإنتاج.

وأكد المراغي، عقب انتهاء الزيارة، على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع اتحاد عمال بيلاروسيا في إطار الدور الذي تلعبه النقابات العمالية في تبادل الخبرات والثقافات بهدف النهوض بالحركة العمالية ودعم خطط التنمية والرخاء الاقتصادي في بلدانها.

وتحدث المراغي، عن دور عمال مصر في الوقوف بجانب الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، مشيدا بالنهضة الصناعية وعملية التنمية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو الأمر الذي يصب في صالح الشعب المصري وفي القلب منه العمال، مؤكدا أيضا أهمية تعزيز العلاقات النقابية بين الاتحاديين وتنسيق المواقف في المحافل الدولية.

واتفق الطرفان على ضرورة عقد فعاليات مشتركة من ندوات ومؤتمرات لمناقشة كافة القضايا العمالية ذات الاهتمام المشترك.​