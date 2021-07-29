ضبط 8 كجم مشغولات فضية مع راكب قبل تهريبها بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية بعضها مرصعة بفصوص، أخفاها راكب عربي الجنسية داخل حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية، والقادمة من الرياض، استوقف ياسر إبراهيم رئيس القسم أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد رزق مأمور الجمرك، ومحمد موافي رئيس القسم ، تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون مشغولات.

وقام أحمد فوزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف مصطفى عبدالعزيز مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود 8 كجم من المشغولات الفضية المرصعة بفصوص.

أمر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب ، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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