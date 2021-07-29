محافظ الدقهلية لـ"محلية النواب": 613 مليون جنيه تكلفة الخطة الاستثمارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية: إن خطة عملنا تأتي انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن بناء الإنسان المصري والاستفادة من الأصول غير المستغلة والتواصل الدائم لتحقيق مصالح المواطنين.

وكشف أمام وفد برلماني من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور اللواء حمدي الجزار، نائب وزير التنمية المحلية، وبمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الدقهلية، أن الخطة الاستثمارية كانت ٢٤٠ مليون جنيه، وصلت إلى ٦١٣ مليون جنيه، بينها ٤٥٠ مليون من وزارة التخطيط، مشيرا إلى أن الخطة موزعة على قطاعات الكهرباء، الرصف، تحسين البيئة، الأمن والحماية المدنية، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأوضح التفاصيل الكاملة مصادر التمويل بالمحافظة، مشيرًا إلى أن التمويل الذاتي بلغ ٤٣٩ مليون جنيه، والمجتمع المدني بإجمالي ٣٣ مليون، بينما التمويل من الوزارات المختلفة بلغ مليار و٦٧٨ مليون جنيه، ليصل الإجمالي الكامل لمصادر التمويل إلى ٢ مليار و١٥٠ مليون جنيه.

وأكد وجود ٢١ مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين وتم إنشاء قاعة متعددة الاستخدامات وبينها لقاء المواطنين وعمل كافة اللقاءات الرسمية، مؤكدا السعي للتواصل الدائم مع المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على "فيسبوك".

وأعلن توقيع بروتوكول بقيمة ٣٧٣ مليون جنيه لتطوير العشوائيات في عدد من المناطق على مستوى المحافظة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

وقال: "من بين أسباب ضياع فرصة مصر في تنظيم بطولة كأس العالم سابقا كان بسبب عدم وجود حمامات عمومية"، مؤكدًا أن المحافظة قامت برفع كفاءة ٢٦ حمام عمومي، بإجمالي ١٢٣ دورة مياه، بتكلفة إجمالية ٣.٥ مليون جنيه من صندوق المحافظة.

وأعلن إنشاء ٢ مرسى للأتوبيس النهري بتكلفة ١٧ مليون جنيه، مؤكدا أن مقترح إنشاء ممشى أهل مصر على كورنيش المنصورة بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه، وسيتم التنفيذ من خلال وزارة النقل، وستشمل أيضا تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة.

وكشف محافظ الدقهلية، عن إنشاء ٤ ملاعب خماسية، يتم تأجيرها وتدر عائدا شهريا بقيمة ٢٨ ألف جنيه.

وأوضح أنه تم طرح ١٠٨ أفدنة بالمنطقة الصناعية بجمصة لاستكمال المرحلة الرابعة لإنشاء ١٩٧ مصنعا جديدا، مؤكدا أنه تم التصديق على ١٧٥ مليون جنيه كمرحلة أولى لاستكمال الترفيق من إجمالي ٢٥٠ مليون جنيه.

وأشار مختار، إلى أنه من بين جهود الاستثمار، تم طرح ١٠٧ فرصة استثمارية لمختلف الأنشطة بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر.

وأكد محافظة الدقهلية، إلى أنه يتم إعادة استخدام مبنى مقر الحزب الوطني، بتكلفة إجمالية ٢١ ونصف مليون جنيه لاستقبال الزيارات والضيوف بالمحافظة.

وفيما يتعلق بملف منظومة النظافة والتجميل، كشف المحافظ البدء في تشغيل منظومة جمع القمامة من المنازل والمحلات في نطاق حي غرب المنصورة كمرحلة أولى بداية من يوم الأحد المقبل ١ أغسطس ٢٠٢١.

وطالب بأهمية الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات لتتمكن المحافظة من تقدير قيمة خدمة جمع القمامة من المنازل.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى توقيع بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربي لشراء ٨٤ معدة بتكلفة ١٠٥ مليون جنيه.

وأوضح مختار، أنه تم إنشاء مشروع شارع ٣٠٦ بإجمالي ٥٤ فرصة عمل بإيجار شهري ٥٤٠ ألف جنيه، مؤكدا أيضا تطوير المجازر بتكلفة ٢٨ مليون جنيه ضمن خطة وزارة التنمية المحلية.

وأكد محافظ الدقهلية، إطلاق مبادرة ميدان حضاري في كل مدينة وحي بتكلفة ٧،٦ مليون جنيه.

ويرأس المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم الوفد النواب: محمد الحسيني، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر، وعضو تنسيقية شباب الأخزاب، والأعضاء النواب محمد رضا البنا، زكي عباس، عمرو رشدي الخطيب، ورحاب عبد الرحيم الغول، كما يضم المستشار رضا حسين، أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد حشيش من أمانة اللجنة.​