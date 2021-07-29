شركة مياه القليوبية تعلن تسجيل وتحصيل فواتير المياه بأجهزة هاند هيلد

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه القليوبية تعلن تسجيل وتحصيل فواتير المياه بأجهزة هاند هيلد والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أن استخدام أجهزة الهاند هيلد ستضمن الإلتزام التام بتسجيل القراءة الفعلية علاوة علي إلزامها للقارىء بتصويرالعدادات بشكل عشوائي بعد إدخال القراءة في حالات معينة مثل الإستهلاكات المرتفعة والصفرية والسالبة، الأمر الذي من شأنه تطوير خدمات القطاع التجاري وضمان عدم التلاعب في القراءة وضمان حق المواطن والتأكد أن ما يستهلكه هو ما سيحاسب عليه بدون أدني إحتمالات لأية أخطاء.
كما تضمن الاجتماع سبل لبحث أى معوقات تتعلق بالقطاع التجارى، وتذليل اى صعوبات تواجه العملاء ومتابعه موقف تركيب العدادات مسبقة الدفع وتسجيل القراءات عبر تطبيق قراءتى والتشديد على ضرورة حصر العدادات المتوقفة ووضع خطة للإصلاح أو التغيير، وحصر لجميع المخالفات والتعديات على شبكة مياه الشرب لما لها من تأثير على ضغوط المياه.
وأوضح أن الشركة تبذل قصارى جهدها في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.