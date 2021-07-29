شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه القليوبية تعلن تسجيل وتحصيل فواتير المياه بأجهزة هاند هيلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية بقيادات القطاع التجارى لبدء خطوات جديدة للاعتماد على "الهاند هيلد" وهو نظام يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في قراءة العدادات بطريقة إلكترونية، تماشياً وتنفيذاً لسياسة الدولة المصرية والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها وكذلك مواكبة منظومة العمل التكنولوجي باعتبارها لغة العصر الحالية.

كما أعلن مجاهد، أن الشركة قامت بالفعل البدء فى استخدام نظام الهاند هيلد بفروع القناطر الخيرية والخصوص والخانكة شمال وجنوب وقليوب في تقدير استهلاك المواطنين، موضحًا أن بعد التطبيق قلت شكاوى المواطنين من الفواتير التي تصلهم، كما تقوم الشركة بعمل ورش تدريب للمحصلين والقراء على نظام استخدامه وكيفية العمل به حتى يتمكنوا من التعامل معه بكفاءة ومواكبة التطورات بمجال القراءة والتحصيل.

وأضاف أن استخدام أجهزة الهاند هيلد ستضمن الإلتزام التام بتسجيل القراءة الفعلية علاوة علي إلزامها للقارىء بتصويرالعدادات بشكل عشوائي بعد إدخال القراءة في حالات معينة مثل الإستهلاكات المرتفعة والصفرية والسالبة، الأمر الذي من شأنه تطوير خدمات القطاع التجاري وضمان عدم التلاعب في القراءة وضمان حق المواطن والتأكد أن ما يستهلكه هو ما سيحاسب عليه بدون أدني إحتمالات لأية أخطاء.

كما تضمن الاجتماع سبل لبحث أى معوقات تتعلق بالقطاع التجارى، وتذليل اى صعوبات تواجه العملاء ومتابعه موقف تركيب العدادات مسبقة الدفع وتسجيل القراءات عبر تطبيق قراءتى والتشديد على ضرورة حصر العدادات المتوقفة ووضع خطة للإصلاح أو التغيير، وحصر لجميع المخالفات والتعديات على شبكة مياه الشرب لما لها من تأثير على ضغوط المياه.

وأوضح أن الشركة تبذل قصارى جهدها في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.