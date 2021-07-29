شكرا لقرائتكم خبر عن بالزغاريد والفوم.. طالبات الأدبى بثانوى عام يحتفلن بانتهاء ماراثون الامتحانات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد، بعد انتهاء امتحان اللغة الانجليزية - آخر امتحاناتهم، بالفوم وكتبوا على الحوائط المجاورة للمدارس "خلصنا".

كما رقص عدد من بنات الثانوية العامة بعد انتهاء الامتحان اليوم الخميس، وعلت زغاريد البنات والأمهات أمام المدارس تعبيرا عن فرحة الانتهاء من ماراثون الامتحانات.

من جانبه قال دكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنه قد تغيب عن امتحان اللغة الأجنبية الأولى 6 طلاب من بين 2329 طالبا وطالبة كان مستهدف حضورهم بالإمتحان ، موزعين على 19 لجنة بشتى أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد.

وأكد "باهى"، أنه لم يتم رصد أية حالات غش أو وجود أية مشكلات فنية أو ادارية او حالات مرضية.