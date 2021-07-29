شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليونان يستقبل وفدا شبابيا "مصرى يونانى قبرصى" خلال زيارتهم لأثينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي بقصر ماكسيموس خلال زيارتهم الحالية إلى اليونان، بحضور كوستاس فلاسيس، نائب وزير الخارجية اليوناني، وفوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي لشئون القبارصة المغتربين، الزيارة تأتى في إطار فاعليات النسخة الرابعة والشبابية من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور NOSTOS".

وقد رحب ميتسوتاكيس بالوفد الشبابي وأعرب عن سعادته بزيارتهم إلى البلاد، مؤكدًا على ضرورة التمسك بالجذور لدى شعوب الدول الثلاث لأن الحفاظ على الثقافة والهوية هو السبيل إلى الاتحاد والقوة والسيادة.

وتابع ميتسوتاكيس في حديثه مع الوفد: "إن العلاقات بين الدول الثلاث في مستوى ممتاز ووثيقة للغاية، ولابد أن نكون قادرين على تعزيز الروابط فيما بيننا على كافة المستويات وخاصة بالنسبة لجيل الشباب"، مشيدًا بالزيارة التي أجروها مؤخرًا إلى مصر وبنتائجها المثمرة في سبيل تقوية وتدعيم العلاقات.