شكرا لقرائتكم خبر عن زغاريد وسيلفى أمام اللجان.. شاهد فرحة طالبات الثانوية العامة بانتهاء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عدد من طالبات الثانوية العامة للشعبة الأدبية، عن فرحتهن بانتهاء ماراثون الامتحانات، وبدء الإجازة الصيفية، حيث أطلق عدد منهن الزغاريد، والتقطن "السيلفى" مع الأصدقاء قبل الانصراف من أمام اللجان.

وعبرت إحدى الطالبات عن سعاتها بانتهاء الامتحان، كما بكت خلال توديع أصدقائها، مؤكدة أنها حزينه لأنها لن تقابلهن لفترة كبيرة قائلة: "ياعالم الكلية هتجمعنا ولا لا".

وفى ذات السياق أكد طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية، أن مادة اللغة الأجنبية الأولى، كان فى متناول الطالب المتوسط، والوقت كان كافى، وقال طلاب مدرسة قومية العجوزة بالجيزة، إن الامتحان كان "حلو"، وليس به أسئلة صعبة.

وأدى طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية اليوم الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى وهى آخر المواد التى يؤدى الطلاب الامتحان بها، حيث سلمت إدارة المدرسة كل طالب وطالبة عند الدخول كمامة وكيس جل معقم، وإلزامهم بالمرور عبر بوابة التعقيم، كذلك قياس درجة الحرارة باستخدام كواشف حرارية عن بعد، كما استخدم المشرفون عصا إلكترونية للكشف عن المعادن لمواجهة الغش، مع منع دخول التليفون المحمول، كما سمحت المدارس للطلاب بدخول اللجان بأجهزة التابلت والكتاب المدرسى استعدادا لأداء امتحان.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وتعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وكان طلاب الثانوية العامة قد أدوا قبل إجازة عيد الأضحى امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدى الطلاب بداية من السبت 24 يوليو الجارى امتحان مواد الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علمى رياضة.