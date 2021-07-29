شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 18 مدنيا فى النيجر جراء هجوم مسلح قرب الحدود مع مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل 18 مدنيا في النيجر فى هجوم مسلح قرب الحدود مع مالي، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وفى وقت سابق، أعلنت السلطات الموريتانية تحرير مواطنين اختطفا خلال هجوم مسلح بين مدينة كالا والنوارة قرب الحدود الموريتانية المالية.