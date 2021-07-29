شكرا لقرائتكم خبر عن عم الطفلة "سجدة" يكشف كواليس مقتلها بكفر الشيخ: الطمع فى الإرث السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد أشرف، عم الطفلة سجدة السيد أشرف 4 سنوات، إن ابنة شقيقه راحت ضحية الطمع فى الإرث، بعد أن تم اختطافها ووضعها في جوال أسفل بير سلم بمنزل فى قرية الثمانين التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ.

وأضاف أشرف لـ"الخليج 365"، أن سجدة توجهت مع والدتها من المنصورة لقرية الثمانين لحضور حفل زفاف جدها سامي محمد عبده، 55 سنة، على أن يقضوا عدة أيام بالقرية ويعودا للمنصورة، ولكن الطفلة خرجت من المنزل لشراء آيس كريم ثم اختفت، وبعد يوم كامل من البحث عنها، تم العثور على جثمانها داخل جوال فى بير سلم أحد المنازل.

وقال عم الطفلة، إن الاتهام موجه لـ3 أشخاص، وأن وراء القتل الطمع في الإرث، مؤكداً أن القتلة لم يرحموا الطفلة وتم وضعها في جوال أسفل بير سلم، مطالبا بالقصاص من الجناة، وأنه تم دفن جثمان الطفلة بمدافن العائلة بالمنصورة، بعد تصريح مدير نيابة الحامول بمحافظة كفر الشيخ بإشراف المستشار أشرف ربيع، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، مشيرا إلى أنه ينتظر تقديم القتلة للعدالة، لينالوا مصيرهم، لقتل طفلة بريئة، كانت برفقة والدتها لقضاء عدد من الأيام بمنزل جدها لأمها الذي تم الإعداد للاحتفال بزواجه.

وقال السيد أشرف، والد الطفلة، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من خالة ابنته، تؤكد أن طفلته اتخطفت، فتوجه لقرية الثمانين للبحث عنها، وبعد البحث وجدها أسفل بير سلم بمنزل مجاور لجدها، وبها آثار خنق ومقيدة من يديها.

وأضاف والد سجدة، أن سبب الجريمة وجود خلاف بين زوجته ووالدها وبين أبناء عمومتها بسبب الميراث، وأرادوا الانتقام من والدتها وجدها بقتل الطفلة، مؤكداً أن زوجته لم تحضر الجنازة بسبب مرضها، مطالبا بالقصاص من المتهمين.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باختفاء الطفلة سجدة السيد أشرف، 4 سنوات، من قرية الثمانين التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وبعد عمليات البحث والتحرى تم العثور على الطفلة مقتولة وملقاة أسفل بير سلم منزل جيران جدها، وانتقلت قوات الشرطة إلى هناك، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، كما تم استدعاء الجيران والأهل لسؤالهم بعدما عُثر على جثمان الطفلة موضوعا في "شوال تحت بير سلم المنزل المقابل لمنزل جدها".

وأفادت التحريات الأولية بأن والدة الطفلة متزوجة فى مكان غير قرية الثمانين، وأنها كانت فى زيارة لأهلها منذ أيام ومعها طفلتها، حيث اختفت الطفلة، وحرر ذويها محضرا بمركز شرطة الحامول، إلى أن عثر عليها الأهالى مقتولة وموضعه فى جوال تحت بير سلم أحد الجيران.

وكانت الطفلة سجدة السيد أشرف، المقيمة بالمنصورة، توجهت مع والدتها لزيارة جدها من أمها، وكانت تلهو، لكنها اختفت قبل 24 ساعة، من العثور على جثتها فى اليوم الثانى من اختفائها ،وتين سرقة قرطها الذهبي، وتم استدعاء أهل الطفلة والجيران والمشتبه فيهم للإدلاء بأقوالهم.