شكرا لقرائتكم خبر عن أول شركة طيران روسية تحصل على تصاريح الطيران إلى المنتجعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الطيران "روسيا" أنها حصلت على التصاريح اللازمة لتنفيذ رحلات إلى المنتجعات المصرية، وبذلك تصبح الشركة أول شركة طيران تحصل على التصاريح اللازمة، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستى" اليوم الخميس.

وأفادت الشركة الروسية، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، بأنها على استعداد للبدء بتنفيذ رحلات طيران منتظمة إلى المنتجعات المصرية اعتبارا من 9 أغسطس 2021. وقالت، إنها حصلت على التصاريح اللازمة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع على مرسوم يقضي برفع الحظر المفروض على تسيير الرحلات الجوية إلى مصر.