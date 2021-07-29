شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينفى ارتفاع أسعار السلع التموينية تزامناً مع رفع أسعار البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار السلع التموينية تزامناً مع رفع أسعار البنزين، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لارتفاع أسعار السلع التموينية تزامناً مع رفع أسعار البنزين، مُشددةً على استقرار أسعار السلع الغذائية بكافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي دون أي زيادات، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة، مُوضحةً أن ‏عمليات نقل السلع الغذائية بين المحافظات تتم عبر شاحنات نقل تعتمد معظمها على منتج السولار، ‏والذي لم يشهد تحريك في أسعاره ضمن القرارات الأخيرة الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مما يعني أن عملية نقل السلع لن تتأثر مع الزيادة الأخيرة، مُشيرةً إلى تشديد الرقابة على كافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، وكذلك الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

وفي سياق متصل، تم صرف ما يقرب من 96% من الحصص التموينية عن شهر يوليو 2021 حتى الآن، حيث يتم صرف نحو 28 سلعة ضمن المقررات التموينية على رأسها السلع الأساسية (الزيت، السكر، الأرز، المكرونة)، فضلاً عن ضخ جميع السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة والدواجن والخضر والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.



