شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يوثق مشاجرة المرج بين أصحاب المحلات والباعة ولحظة سقوط القتيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو من إحدى كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط يوثق مشاجرة المرج التي وقعت فجر اليوم الخميس، والذى كشف عن لحظة اندلاع المشاجرة وسقوط صاحب محل عصير قتيل.

وأمرت نيابة المرج، بتشريح جثة شخص لقى مصرعه في المشاجرة التي نشبت بين مجموعة من الباعة الجائلين وأصحاب المحلات، بجوار محطة مترو المرج القديمة، كما أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين في نفس المشاجرة، كما تواصل النيابة تفريغ جميع الكاميرات المحيطة لموقع الحادث للكشف عن الأسباب الأولية للمشاجرة.

أقوال شهود العيان

ويستمع رجال المباحث بالقاهرة، لأقوال شهود العيان حول واقعة مشاجرة المرج، التي نتج عنها مقتل شخص وإصابة آخرين، كما يستمع رجال المباحث لأقوال المصابين في الواقعة لجمع المعلومات البيانات اللازمة حول الحادث، وكشفت التحقيقات أن سبب المشاجرة هو اعتراض صاحب محل عصير على وقوف بائع جائل أمام محله للبيع.

وأضافت التحريات أنه نشبت بينهما مشادة كلامية فتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء فأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

المعاينة: وقوف بائع أمام "عصارة" وراء مشاجرة المرج والقبض على 9 متهمين

كما كشفت المعاينة الأولية، أن صاحب محل عصير تشاجر مع أحد الباعة بجوار محطة مترو المرج القديمة، بسبب معاتبته له لوقوفه أمام المحل أثناء دخول وخروج زبائنه، حيث قام البائع بالتعدى عليه بشومة على رأسه مما أدى الى إصابته ونقل الى المستشفى، وحضر أشقاء المجنى عليه للتشاجر معه وبحوزتهم أسلحة نارية.