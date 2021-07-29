شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الإسكان تعلن بدء استقبال طلبات شراء الوحدات ضمن مبادرة التمويل العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها ضمن مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، الصادرة من البنك المركزي المصرى بتاريخ 13 يوليو 2021، لمُحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري المشاركة بالمُبادرة، بسعر عائد 3 % متناقص، وفترة سداد تصل إلى 30 عاماً.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصرى بموجب مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، لتستهدف شريحتى محدودي ومتوسطي الدخل، حيث تتلقي جهات التمويل طلبات المواطنين محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سواء كانت الوحدة السكنية ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المستوفية للشروط.

وأوضحت، أنه في حالة رغبة المواطنين الحصول على وحدات سكنية خارجية (وحدات يتم طرحها خارج الصندوق) ضمن مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، سواء فئة محدودي أو فئة متوسطي الدخل، يقوم المواطن بالبحث عن الوحدة السكنية المراد شراؤها بنظام التمويل العقاري، على أن تكون مستوفية لشروط المُبادرة كافة، ويمكن أن تكون الوحدة السكنية تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو فرد عادي، ويشترط أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل مُسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل، ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية، ثم يتم التقدم بطلب لإحدى جهات التمويل، والتى تقوم بدورها بتقييم حديث يعكس القيمة الحالية للوحدة السكنية المراد تمويلها من قبل أحد المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصرى.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة غدا بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة، مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة ، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا ، فضلا عن وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

التعليم تضبط طالب الثانوية المسئول عن نشر أسئلة اللغة الأجنبية الأولى

تمكن فريق الغش بغرفة عمليات الوزارة من ضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ونشرها على جروبات الغش، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق عقوبة الحرمان عامين من الامتحانات، وجاء ضبط الطالب بعد بحث استمر فترة زمنية لإخفاء الطالب كود ورقة الأسئلة المتداولة.

تداولت صفحات الغش الإلكترونى بعض أجزاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، بعد بدء لجنة الامتحانات، فيما يتتبع فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية بالوزارة الصور المتداولة للتأكد منها.

وبدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية أداء امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى" بإجمالي 255 ألف و353 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب مدارس (stem) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالب وطالبة.

محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية وصفوف النقل

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جداول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصف الثالث الإعدادى الدور الثانى للعام الدراسى 2020 / 2021 عام ولغات وصفوف النقل والمهنى والصم وضعاف السمع والمكفوفين

أكد محافظ الجيزة، اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال انعقاد الامتحانات من التباعد بين الطلاب في اللجان الامتحانية وارتداء الكمامة وتواجد المطهرات بالإضافة إلى توجية الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والجهات المختصة للقيام بأعمال التطهير الدوري للجان الامتحانية.

وجاءت مواعيد امتحانات الدور الثانى للصفوف كالآتى:-

أولا / صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للصف الرابع ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والسادس ( صم وضغاف سمع ) خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2021.

ثانيا / الصف الخامس والسادس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والسابع والثامن ( صم وضعاف سمع ) خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2021.

ثالثا / صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية ( الصفين الأول والثانى الإعدادى ) العام والمهنى والصم والمكفوفين ) يبدء خلال الفترة من 7 إلى 11 أغسطس 2021.

رابعا / امتحان الشهادة الإعدادية ( العام والمهنى والمكفوفين والصم وضعاف السمع ) خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس 2021.

خامسا / الصفين الأول والثانى الثانوى ( للصم وضعاف السمع ) خلال الفترة من 7 إلى 15 أغسطس 2021

سادساً/ الصف الأول والثانى( المكفوفين) خلال الفترة من 7 إلى 16 أغسطس 2021.

سابعا / صفوف النقل بالتعليم الثانوى ( الصفين الاول والثانى العام ) خلال الفترة من 7 إلى 14 أغسطس 2021.

ثامنا/صفوف النقل بالتعليم الثانوى الفنى بجميع أنواعه خلال الفترة من 1 إلى 12 أغسطس 2021.

علما بأن جداول مراحل النقل بالإدارات التعليمية وجدول الشهاده الإعدادية موحد على مستوى محافظة الجيزة خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس 2021 .

الصحة: انخفاض معدل الإصابة السنوى بفيروس سى فى مصر لأكثر من 92%

أكدت وزارة الصحة والسكان انخفاض معدل الإصابات الجديدة بفيروس سى لأكثر من 92٪ سنويًا مؤكدة أن مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سى قامت بجهد كبير في الكشف عن المرض وعلاجة .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مصر كانت واحدة من أكثر البلدان التي عانت لسنوات عديدة من التهاب الكبد الوبائي سي والذي كان ينعكس سلبًا على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

وتابعت :مصر تعد الآن دولة رائدة في مجال الاهتمام بالصحة العامة والقضاء على الالتهاب الكبدي، حيث إن منظمة الصحة العالمية في طريقها لإعلان مصر أول دولة خالية من التهاب الكبد الوبائي سي ، وذلك بعد مشاركة خبراء المنظمة في تقارير التحقق من المبادرة والتي تمت وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.