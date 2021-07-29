شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب بالثانوية: امتحان اللغة الإنجليزية كان سهلا وفى متناول الطالب المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية، أن مادة اللغة الأجنبية الأولى، كان فى متناول الطالب المتوسط، والوقت كان كافى، وقال طلاب مدرسة قومية العجوزة بالجيزة، إن الامتحان كان "حلو"، وليس به اسأله صعبة.

وأدى طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية اليوم الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى وهى اخر المواد التى يؤدى الطلاب الامتحان بها، حيث سلمت ادارة المدرسة كل طالب وطالبة عند الدخول كمامة وكيس جل معقم، والزامهم بالمرور عبر بوابة التعقيم، كذلك قياس درجة الحرارة باستخدام كواشف حرارية عن بعد، كما استخدم المشرفين عصا الكترونية للكشف عن المعادن لمواجهة الغش، مع منع دخول التليفون المحمول، كما سمحت المدارس للطلاب بدخول اللجان بأجهزة التابلت والكتاب المدرسى استعدادا لأداء امتحان.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة قبل إجازة عيد الأضحى امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدى الطلاب بداية من السبت 24 يوليو الجارى امتحان مواد الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علمى رياضة.