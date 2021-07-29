استئناف تشغيل معبر رفح البرى من الجانبين للعبور والمساعدات

القاهرة - سامية سيد - استأنفت السلطات المصرية اليوم الخميس، افتتاح وتشغيل معبر رفح البرى من الجانبين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأعلنت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر على استئناف الافتتاح والتشغيل اليوم لعبور العالقين والحالات الانسانية من الجانبين مع استمرار ادخال المساعدات ومواد ومعدات اعادة الاعمار الى قطاع غزة .

وأشارت إلى استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية لتيسير إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار الى قطاع غزة ، وأن الاستعدادات قائمة للحالات الانسانية ولادخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أى وقت .

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر فى أى وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات .

ومما يذكر أيضا أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الانسانية فى أى وقت ولادخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات ( ووفقا للحاجة )، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية .