شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يلتقطون سيلفى بعد امتحان الإنجليزى.. ويؤكدون: "كان سهل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى طلاب الثانوية العامة الشعبية الأدبية من امتحانات الثانوية العامة، حيث أدى قرابة 255 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وأكد طلاب مدارس اللغات أن مستوى الأسئلة سهل، عدا بعض الجزئيات البسيطة والتى تصل إلى 5 نقاط، بينما شكا طلاب مدارس العربى من صعوبة جزئيات كثيرة من الامتحان تصل لقرابة الـ 10 أسئلة، موضحين أنها تحتاج إلى تفكير وتركيز وبها كلمات خارجية كثيرة.

وحرص الطلاب على التقاط صور سلفى، تعبيرا على فرحة الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، حيث أكدت الطالب نيرة محمد بلجنة مدرسة أبو الهول القومية، أن امتحان اللغة الإنجليزية تضمن جزئيات صعبة ولكن مستوى الامتحان بشكل عام فى مستوى الطالب المتوسط، قائلة: مبسوطة بأنها أنهت الامتحانات بسبب القرارات الكثيرة التى شهدها العام الدراسى والثانوية العامة بشكل خاص بصرف النظر عن شكل النتيجة.

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى" بإجمالي 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب مدارس (stem) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة قبل إجازة عيد الأضحى امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدى الطلاب بداية من السبت 24 يوليو الجارى امتحان مواد الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علمى رياضة.