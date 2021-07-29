شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يستقبل رابع دفعة من القطارات الجديدة الواردة للخط الثانى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة المترو لاستقبال خلال الأسبوع المقبل الدفعة الرابعة من القطارات الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الثانى مع شركة هونداي روتم الكورية بتكلفة إجمالية 130 مليون دولار بالإضافة إلى 63 مليون جنيه مصري، شاملة توريد قطع الغيار اللازمة لمدة ثمان سنوات بعد فترة الضمان.

وتستقبل شركة المترو قطار شهريا من القطارات الـ6 المتعاقد عليها ليتم الإنتهاء من توريدها بالكامل نهاية أكتوبر2021 ليصل عدد القطارات المكيفة العاملة بالخط الثانى 10 قطارات من إجمالى 45 قطارا، ويتم تمويل هذه القطارات من خلال قرض ميسر من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والخزانة العامة للدولة.

القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة كما يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كما تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين مسار القطار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.