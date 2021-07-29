شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تمد فترة التنازلات بانتخابات التجديد النصفى حتى التاسعة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ومن المقرر أن يتم إعلان القائمة النهائية يوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، تمهيدا لإجراء الانتخابات يوم 8 أكتوبر المقبل.

وتقدم 51 مرشحا لعضوية فوق السن، و40 آخرين للعضوية تحت السن، حيث تقدم 35 مرشح فوق السن و26 مرشح تحت السن لعضوية مجلس النقابة العامة، ولقطاع القاهرة ترشح 4 تحت السن، ولقطاع وسط الدلتا 3 مرشحين فوق السن، وغرب الدلتا 5 مرشحين فوق السن، وشرق الدلتا 6 فوق السن، وشمال وجه قبلى 10 مرشحين أقل من 15 سنة، وجنوب وجه قبلي 2 مرشحين فوق السن.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بدايةً من الأحد 20 يونيو 2021، أمام المرشحين الراغبين فى تقديم أوراقهم لانتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وتم غلق باب الترشح 30 يونيو الماضى.