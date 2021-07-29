شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 4 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 7.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه
- الكوسة بـ 9 جنيهات .
- الجزر بـ 8.5 جنيه.
- الخيار بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 3.5 جنيه.
الباذنجان العروس 3.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات.
- الفلفل الألوان 13 جنيها.
- الليمون بـ 10 جنيهات.
- الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
العنب الأحمر 14 جنيها.
عنب بناتى 13 جنيها.
الباميا الخضراء 14 جنيها.
تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.
تفاح بلدى 15 جنيها.