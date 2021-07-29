الارشيف / أخبار مصر

اعرف أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎‏‎‏‎

 

‏‎‏‎- الطماطم بسعر 4 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎- البطاطس 7.5 جنيه.

‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيه.

‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه

‏‎- الكوسة بـ 9 جنيهات .

‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه.

‏‎- الخيار بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 3.5 جنيه.

‏‎الباذنجان العروس 3.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات.

‏‎- الفلفل الألوان 13 جنيها.

‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات.

‏‎- الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها.

‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.

‏‎عنب بناتى 13 جنيها.

‏‎الباميا الخضراء 14 جنيها.

‏‎تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.

‏‎تفاح بلدى 15 جنيها.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا