‏‎تفاح بلدى 15 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات.

القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية