شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تمد العمل بمراكز خدمة المواطنين لـ8 مساء لاستكمال طلبات التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، أن مكاتب خدمة المواطنين بالأحياء والمراكز والمدن مستمرة فى عملها اليوم وغدا حتى الثامنة مساء لتلقى الأوراق الخاصة باستكمال مستندات التصالح على مخالفات البناء، والمحدد لها 31 من الشهر الجاري كأخر فرصة لتلقى مستندات استكمال الطلبات وفقا لما تم الإعلان عنه مسبقا.

وقالت محافظة الجيزة فى بيان لها اليوم الخميس، إنه نظراً لانتهاء مهلة استكمال مستندات التصالح فى مخالفات البناء والمحددة فى 31 / 7 / 2021 للذين سبق وتقدموا فى الميعاد القانونى فإنه سيتم استمرار العمل فى المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز والمدن اليوم حتى الساعة الثامنة مساء وكذا باكر طوال اليوم وذلك للتسهيل على المواطنين.