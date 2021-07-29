شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 4 محافظات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 16 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (القاهرة– الدقهلية– بني سويف- المنوفية)، بواقع (4) أطنان لكل محافظة، غدا الجمعة، وذلك للأسبوع الثاني من بدء مرحلة التوزيع.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى الآن (136) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان – شمال سيناء – الأقصر – جنوب سيناء - السويس).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة، عدة أمور، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت غرفة العمليات على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.