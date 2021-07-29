شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين "الرى" و"الفاو" لتنظم فعاليات أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم الخميس، السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه، الذى تنظمه وزارة الموارد المائية والرى أكتوبر المقبل، اجتماعاً مع الدكتور محمد الحمدى - كبير مسئولى الأراضي والمياه لمنظمة الغذاء والزراعة (الفاو) وعدد من ممثلى المنظمة، وذلك لاستكمال مناقشة تنظيم اجتماعات اللجان الفنية المشتركة للمياه والزراعة، وعقد الاجتماع الوزارى بالجامعة العربية والجلسات الفنية الأخرى التى سينظمها الفاو.

ويعد أسبوع القاهرة للعام الحالى هو المؤتمر الرابع فى سلسلة المؤتمرات التى بدأت عام 2018 بهدف تعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الله، ويأتى تتويجاً للنجاح الذى حققه أسبوع القاهرة للمياه فى النسخ الثلاث السابقه منه، حتى أصبح من أهم وأكبر الأحداث المتعلقة بمجال المياه والتنمية المستدامه في مصر والشرق الأوسط.

يأتى هذا الحدث فى إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية، ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمى الرائد سواء فى المنطقة العربية أو الأفريقية.

وتواصل السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة الرابعة من الأسبوع، والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية ، ويهدف الأسبوع للتوصل لحلول مستدامة لادارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكنية والتغيرات التي تطرأ علي العالم من تغير في استخدامات الاراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوحية بشكل متسارع، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه اقليمياً ودولياً.

ويشارك في هذا الحدث الهام عدد من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والقطاعات الأخري ذات الصله من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والقانونيين من مختلف دول العالم ، كما يتضمن عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين خلال أكثر من 70 جلسة فنية ، ويقام على هامش الأسبوع معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه.