شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة بدار أيتام تحصل على رسالة ماجستير.. وزيرة التضامن: نشعر بالفخر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مناقشة رسالة الماجستير لإحدى بنات دور الأيتام المتفوقين علميا لتشجيعها أثناء المناقشة ودعمها ومشاركتها فرحتها وتهنئتها.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، إن حضورها مناقشة رسالة الماجستير لإحدى فتيات دور رعاية الأيتام جاء كرسالة صريحة تؤكد تقدير للجهد الذي يبذله أولادنا وبناتنا لإحراز التفوق العلمي والمهني لتسهيل دمجهم في سوق العمل وفي المجتمع، مضيفة أن الجميع يشعر بالفخر تجاه شباب يحتذى به في تخطى الصعاب لتحقيق مستقبل أفضل لهم.

وأضافت وزيرة التضامن، أنها تشرفت بحضور مناقشة الرسالة، مؤكدة أنها تشعر بسعادة حقيقية لإصرار "جيهان سيد خليل" على استكمال رسالتها العلمية وهو الهدف الاسمى الذي تسعى إليه وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق مستقبل واعد وسعيد لأبناء دور الرعاية، وأن الوزارة حريصة على استمرار التواصل معهم وتقديم المشورة لهم في أي وقت.

وأكدت وزيرة التضامن، أن بناتنا وأولادنا في دور الرعاية لهم كافة الحقوق وتدعمهم الوزارة بأقصى ما يمكن لتعظيم قدراتهم وتمكينهم علميا ومهنيا.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير لكلية التربية الرياضية جامعة حلوان لدورها في دعم الطالبة لاستكمال مسيرتها العلمية.

جدير بالذكر أن جيهان سيد خليل تتميز بالتفوق العلمي وحصلت على الثانوية العامة بمجموع 90% والتحقت بكلية التربية الرياضية وجاء ترتيب تقديرها الأولى على القسم والرابعة على مستوى الكلية وبعد التخرج عملت معيدة في جامعة السادات وجامعة بني سويف لمدة عام.