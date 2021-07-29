شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات "المعلمين": نقل رئيس لجنة بالثانوية لمستشفى فرشوط بعد تعرضه للإغماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين، تعرض محمد داوود رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة والمنعقدة بمدرسة الشهيد وليد عبد الستار بمركز فرشوط بمحافظة قنا لحالة إغماء، أثناء مشاركته بأعمال امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبة الأدبية، اليوم الخميس، وتم نقله على إثرها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى فرشوط المركزى.

وأكد محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات المعلمين، فى بيان، أن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب وجه جابر حمزة حسن رئيس فرعية المعلمين بقنا، وعبد المطلب أبو هريرة رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بمركز فرشوط وأعضاء اللجنة مع المسئولين بإدارة فرشوط التعليمية للذهاب إلى المستشفى فورا ، ومرافقة المعلم خلال علاجه ، حيت تم عمل التحاليل المطلوبة وتلقى العلاج اللازم، وخرج من المستشفى بعد تعافيه .

ويؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية اليوم الخميس امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى" بإجمالي 255 ألف و353 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب مدارس (stem) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالب وطالبة، وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا حيث تم تسليم الطلاب أكياس جيل مطهر وأيضا قياس حرارة الطلاب باستخدام كواشف حرارية، إضافة إلى التباعد بين الطلاب.