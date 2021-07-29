شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التهاب الكبد B ينتقل من الأم إلى الجنين بسهولة عند الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن التهاب الكبد B ينتقل من الأم إلى الجنين بسهولة عند الولادة ونصحت الوزارة بالكشف المبكر في الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين لاكتشاف المرض وعلاجه بالمجان .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المواعيد الخاصة بعمل المبادرة تبدأ يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرا .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بى" وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض، كما تشمل المبادرة أيضًا متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة فى فترة النفاس.

وقالت وزارة الصحة، إنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، لافته إلى أنه تم مراجعة المراكز المخصصة للإحالة لفيروس (بي) وفيروس نقص المناعة البشرى، حيث تم اختيار الأفضل طبقاً المعايير الجودة ليصبح 90 مركزًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهرى على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أى عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ 303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.