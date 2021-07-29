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ضبط سائق أتوبيس وبحوزته كمية من المواد المخدرة بجنوب سيناء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء من ضبط سائق أتوبيس وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 116,5 كيلو جرام – 2 لفافة بداخلهما نبات عشبي جاف يشبه مخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول ) مخبأه داخل أتوبيس لنقل الركاب تابع لإحدى الشركات.

وبضبط "سائق الأتوبيس ومرافقه" أقرا بحيازتهما للمضبوطات بغرض تسليمها لأحد الأشخاص (جار تحديده وضبطه) مقابل مبلغ مالي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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