مباحث القاهرة تضبط 10 أشخاص لاتهامهم بالتورط في مشاجرة المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، القبض على 10 أشخاص لاتهامهم بالتورط في مشاجرة أسفرت عن سقوط قتيل و3 مصابين اليوم الخميس.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت بتشاجر صاحب محل "عصائر" مع أحد الباعة بجوار محطة مترو المرج القديمة، بسبب معاتبته له لوقوفه أمام المحل أثناء دخول وخروج زبائنه، ووقعت بينهما مشادة كلامية سُرعان ما تحولت لتعدي البائع بشومة على رأس صاحب محل العصير، مما أدى إلى إصابته ووفاته فور وصوله للمستشفى.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة اندلعت بين البائع بعد الاستعانة بأنصاره وعائلة صاحب المحل بالأسلحة النارية والبيضاء، نتج عنها مقتل البائع وإصابة 3 آخرين، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتمكنوا من ضبط 10 أشخاص في المشاجرة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولتالنيابة التحقيق.