التحريات في انتحار مسن بحدائق القبة: "كان وحيدا دون رعاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كشفت تحريات رجال البحث الجنائي تفاصيل واقعة وفاة مسن عُثر على جثته معلقة داخل مسكنه بحدائق القبة.

في العقد السابع من العمر، بعد أن تم العثور على جثته داخل مسكنه في دائرة القسم معلقا في سقف إحدى الحجرات بالشقة سكنه، بسبب مروره بحالة نفسية وتركه من قبل أهله وحده دون أي رعاية صحية أو اجتماعية.

أفادت التحريات بأن المتوفي 70 سنة، وأقدم على الانتحار شنقا نظرا لمروره بأزمة نفسية؛

وكان رجال مباحث قسم شرطة الحدائق تلقوا بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة مسن داخل شقته مشنوقًا بمنطقة حدائق القبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لتوقيع الكشف الطبي، وإعداد تقرير الصفة التشريحية؛ للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.