السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بخطف ربة منزل في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين، متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهما بخطف ومواقعة ربة منزل في المعادي.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بخطف المجني عليها بطريق التحاليل، بأن أوهمها المتهم الأول بتلبية رغبتها وإقراضها مبالغ نقدية، وتوجه بها إلى المكان الذي سلفا قدوم المتهم الثاني فيه بغية مواقعتهما لها جنسيا كرها عنها.

واقترنت هذه الجناية بجناية أخري، حيث أنه في ذات الزمان والمكان واقعا المجني عليها بغير رضاها، وبطريق الإكراه الواقع عليها،د.

كما سرق المتهمين ملبغ نقدي مملوك للمجني عليها كرها عنها، بأن ارتكابا جرمهما متعدين عليها بالضرب، فشلا بذلك مقاومتها وبث الرعب في نفسها، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات.