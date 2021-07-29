وزيرة الثقافة تكلف غادة جبارة بتسيير أعمال أكاديمية الفنون‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، قرارًا بتولي الدكتورة غادة جبارة تسيير أعمال رئاسة أكاديمية الفنون، لحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس جديد لها.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور أشرف زكي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد وانتهاء مدة رئاسته لأكاديمية الفنون وفقا لأحكام القانون المنظم لعمل الأكاديمية.

وأشادت عبدالدايم، بجهود الدكتور أشرف زكى خلال توليه رئاسة أكاديمية الفنون والتي نجحت في تطوير العمل بالمؤسسة العريقة على كافة المستويات.

وأشارت إلى أنه حقق الكثير من الإنجازات الهامة مؤكدة أنه سيبقى أحد العناصر الفاعلة فى الثقافة المصرية وتمنت له التوفيق فى كافة مشروعاته العملية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه قدم الدكتور أشرف زكى الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على الفترة التي عمل بها رئيسا للأكاديمية وأكد أن دعمها كان سببا فى نجاح تنفيذ العديد من المشروعات ، كما وجه الشكر لعمداء وهيئات تدريس المعاهد التابعة على التعاون الشديد خلال توليه رئاسة الأكاديمية وأعرب عن أمنياته بالتوفيق لرئيس الأكاديمية الجديد.

يذكر، أن الدكتورة غادة جبارة تشغل منصب نائب رئيس أكاديمية الفنون منذ سبتمبر ٢٠١٨ وتخرجت في المعهد العالى للسينما بقسم المونتاج عام 1990 وشغلت منصب رئيس القسم ثم وكيلا للمعهد وأخيرا عميد المعهد العالى للسينما من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦، ووكيل نقابة المهن السينمائية والأستاذ دكتور بقسم المونتاج وقد اختارت قبل سنوات أفلام السيرة الذاتية لتكون أطروحتها للحصول على الدكتوراة.

وحققت من خلال موقع عميد معهد السينما إنجازات عديدة، كان آخرها إقامة مهرجان أبو الهول السينمائي الدولي المُخصص لأفلام طلاب معاهد وأكاديميات السينما حول العالم، وقد حققت دورته الأولى نجاحًا مُلفتا رغم أنه أقيم بالجهود الذاتية كما نجحت في عرض أفلام طلاب معهد السينما في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية ومنها القاهرة السينمائي وكان ودبي وفينيسيا وغيرها، تشغل جبارة حاليًا منصب عضو مجلس نقابة السينمائيين.

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