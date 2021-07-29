شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: انخفاض معدل الإصابة السنوى بفيروس سى فى مصر لأكثر من 92% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان انخفاض معدل الإصابات الجديدة بفيروس سى لأكثر من 92٪ سنويًا مؤكدة أن مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سى قامت بجهد كبير في الكشف عن المرض وعلاجة .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مصر كانت واحدة من أكثر البلدان التي عانت لسنوات عديدة من التهاب الكبد الوبائي سي والذي كان ينعكس سلبًا على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

وتابعت :مصر تعد الآن دولة رائدة في مجال الاهتمام بالصحة العامة والقضاء على الالتهاب الكبدي، حيث إن منظمة الصحة العالمية في طريقها لإعلان مصر أول دولة خالية من التهاب الكبد الوبائي سي ، وذلك بعد مشاركة خبراء المنظمة في تقارير التحقق من المبادرة والتي تمت وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أكدت أن العامل الرئيسي لنجاح مبادرة القضاء على فيروس سي هو التنسيق والتعاون الدائم بين مؤسسات الدولة، لدعم القطاع الصحي بمصر وتكاتف جهود الدولة لمواجهة كافة التحديات خاصة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.