شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه غدا عن 13 منطقة بالجيزة لمدة 10 ساعات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع الـمياه عن مناطق (منطقة المسابك - عزبة المفتى - مدينة السادات - ارض الحداد - من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل - العروبة ومتفرعاتها - امتداد المعهد الدينى - امتداد سيدى عبدالعزيز - ما بين العروبة والدائرى " نزلة القومية " - منطقة مسجد الخولى - منطقة داير الناحية - منطقة متولى الشعراوى - شارع القومية العربية ) لمدة 10 سـاعـات، وذلك اعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 30/ 7/ 2021 حتى الساعة 8 من صباح يوم السبت الموافق 31 / 7 /2021.