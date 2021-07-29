شكرا لقرائتكم خبر عن رطوبة وارتفاع الأمواج وأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 29 يوليو 2021 إلى الثلاثاء المقبل.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة

- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة .

- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا وتؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر الأحمر من 2: 2.5 متر .