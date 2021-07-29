شكرا لقرائتكم خبر عن الأمهات ينتظرن أبنائهن فى آخر امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من أولياء الأمور على الانتظار خارج لجان امتحانات الثانوية العامة بالتزامن مع آخر يوم فى امتحانات الشعبة الأدبية، التى تنتهى فى الواحدة ظهر اليوم الخميس.

وتواجد عدد من الأمهات خارج سور مدرسة قومية العجوزة بالجيزة، فى انتظار أبنائهن للاطمئنان عليهم ومؤازرتهم عقب انتهاء الامتحان، مؤكدين انهم داوموا على الوقوف بجانب ابنائهن منذ بداية الامتحانات، وتقديم الدعم المعنوى طوال أيام الامتحانات.

وويؤدى الأن طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية الامتحانات فى مادة اللغة الأجنبية الأولى وهى اخر المواد التى يؤدى الطلاب الامتحان بها، حيث سلمت ادارة المدرسة كل طالب وطالبة عند الدخول كمامة وكيس جل معقم، والزامهم بالمرور عبر بوابة التعقيم، كذلك قياس درجة الحرارة باستخدام كواشف حرارية عن بعد، كما استخدم المشرفين عصا الكترونية للكشف عن المعادن لمواجهة الغش، مع منع دخول التليفون المحمول، كما سمحت المدارس للطلاب بدخول اللجان بأجهزة التابلت والكتاب المدرسى استعدادا لأداء امتحان.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة قبل إجازة عيد الأضحى امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدى الطلاب بداية من السبت 24 يوليو الجارى امتحان مواد الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علمى رياضة.