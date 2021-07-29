شكرا لقرائتكم خبر عن أمن القاهرة ينظم حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم ، شارك فيها رجال الشرطة والعاملين بالإدارة العامة لقوات أمن القاهرة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذى يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

تأتى تلك الحملة فى إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات ، ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.