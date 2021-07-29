"الأعلى للأزهر" يوافق على مساواة طلاب الأزهر بالتربية والتعليم فى الحافز الرياضى

القاهرة - سامية سيد - قرار المجلس الأعلى للأزهر تعديل درجات الحافز الرياضى للمراكز الأربعة الأولى لتكون بنفس ذات النسبة لطلاب التربية والتعليم ، وذلك على النحو الآتى:

- المركز الاول 13 درجة بدل 8 درجات

- المركز الثانى 10 درجات بدل 6 درجات

- المركز الثالث8 درجات بدل 5 درجات

- المركز الرابع 5 درجات بدل 3 درجات

وهنأت الإدارة العامة للرعاية الرياضية بقيادة الدكتورة نوال حسنى، مدير عام الرعاية الرياضية طلاب الصف الثالث الثانوى المستحقين للحافز الرياضى، وذلك فى بطولات الجمهورية التى تنفذها الإدارة العامة للرعاية الرياضية، وكذلك تم زيادة كافة الدرجات على المستوى الأوليمبى أو العالمى أو الأفريقى لتكون بنفس ذات النسبة لطلاب التربية والتعليم.

وفى ذات السياق و بناء على تعليمات الدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف، بتنفيذ بطولات الجمهورية للألعاب الجماعية المدرجة بالحافز الرياضي (بنين – فتيات ) بعد الانتهاء من امتحانات الدور الأول للشهادات الأزهرية حرصاً منه على مصلحة طلاب الأزهر الشريف المشاركين فى البطولات الجماعية للمرحلة الثانوية والمستحقين للحافز الرياضى فى حال تحقيقهم للمراكز الاربعة الأولى على مستوى الجمهورية وذلك بناء على موافقته على المقترح

المقدم من الإدارة العامة للرعاية الرياضية بتنفيذ بطولات الجمهورية (قطاعات - مركزى) للبنين والفتيات، وعليه ستنطلق يوم الإثنين المقبل الموافق 2 أغسطس بطولات القطاعات للألعاب الجماعية للبنين المدرجة بالحافز الرياضي، ويوم الاربعاء 11 أغسطس بطولات القطاعات للألعاب الجماعية للفتيات المدرجة بالحافز الرياضى.