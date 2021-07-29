شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الأمنية تعيد سيدة مسنة لذويها فى المرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الخدمات الأمنية بقسم شرطة المرج ، من إعادة سيدة مسنة إلى أهليتها بعدما كانت تتواجد بإحدى الشوارع ، وتم التعهد من قبل ذويها بحسن رعايتها ، وتحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لتفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، وتفعيل الإجراءات اللازمة للتعامل مع المواقف ذات الطابع الإنساني، فقد تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بالعثور على إحدى السيدات (مسنة) بمفردها بدائرة القسم وتقوم بترديد عبارات غير مفهومة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل العثور وتم اصطحاب السيدة المشار إليها وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى أهليتها حيث أمكن التوصل لأحد أقاربها وتم التواصل معه وحضر للقسم وقام باستلامها والتعهد بحسن رعايتها.

وقدم المواطن الشكر للأجهزة الأمنية على سرعة التحرك والاستجابة لهذا الموقف الإنساني وتقديم كافة أوجه الرعاية للسيدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.