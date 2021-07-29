شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 10ساعات بسبب أعمال تحويل الخطوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع الـمـيـاه عن مناطق ( منطقة المسابك - عزبة المفتى - مدينة السادات - ارض الحداد - من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل - العروبة ومتفرعاتها - امتداد المعهد الدينى - امتداد سيدى عبدالعزيز - ما بين العروبة والدائرى "نزلة القومية" - منطقة مسجد الخولى - منطقة داير الناحية - منطقة متولى الشعراوى - شارع القومية العربية ) لـمـدة 10 سـاعـات وذلك اعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء غد الجمعة الموافق 30/ 7/ 2021 حتى الساعة 8 من صباح يوم السبت الموافق 31 / 7 /2021 .

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع الي القيام بأعمال تحويل خط الصرف الصحى قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق (القومية) ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.