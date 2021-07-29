شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الرقمية.. زحام بمكاتب الشهر العقارى فى حلوان والبساتين ومدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة مصر الرقمية خدمة جديدة للاستعلام عن كثافة فروع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق المميكنة، وذلك لتيسير على المواطنين في تلقى خدمات التوثيق، والتأكد من مدى كثافة المكتب قبل التوجه به.

ومن خدمات التوثيق التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدمة تحرير توكيل عام رسمي، وتحرير توكيل رسمى شامل (بنوك - عام)، وتحرير توكيل فى الأمور الزوجية.

وبالدخول على بوابة مصر الرقمية، يتبين أن هناك ثلاثة مكاتب في القاهرة عالية الكثافة – مزدحمة – وهى مكتب حلوان المطور الكائن بشارع محمد السعيد بمدينة الطيران، ومكتب مدينة نصر أول الكائن بشارع العشماوي أمام مسجد عباد الرحمن بالحي السابع، ومكتب البساتين المطور الكائن بالبساتين الشرقية.



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