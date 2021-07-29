شكرا لقرائتكم خبر عن تنقلات الشرطة.. اللواء علاء فاروق مساعدا للوزير لقطاع المرور والحماية المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حركة التنقلات العامة لوزارة الداخلية التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق تغيرات في إدارات الحماية المدنية، لاسيما القاهرة والجيزة.

وشملت الحركة تعيين اللواء علاء فاروق مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية، وترقية اللواء حازم عزب العرب، ليشغل منصب مدير الحماية المدنية وترقية اللواء جابر بهاء مدير إدارة العمليات بالحماية ، ليشغل منصب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وتم تجديد الثقة في اللواء انتصار منصور مديرا للحماية المدنية بالقاهرة.

وأعلنت وزارة الداخلية، حركة تنقلات قيادات الوزارة، وذلك فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.