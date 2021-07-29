شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن أرقام جلوس وجداول امتحانات الدور الثانى لـ"أبناؤنا فى الخارج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن أرقام جلوس وجداول امتحانات "أبناؤنا في الخارج"، للدور الثاني للعام الدراسي 2020/2021، لمراحل وصفوف التعليم الأزهري، بداية من الصف الأول الابتدائي، إلى الصف الثاني الثانوي بقسميه العلمي والأدبي.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات في الفترة من 2021/7/31، إلى 2021/8/14، بينما تستمر اختبارات الصفوف من الأول إلى السادس الابتدائى، إلى يوم 2021/8/5.

كما تستمر امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي، إلى يوم 2021/8/7K،و لمعرفة رقم الجلوس عبر رابط الأزهر