شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء مؤمن الساعدى مديرا للإدارة العامة للمرور و"لبنة" للجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حركة التنقلات العامة لوزارة الداخلية التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق تغيرات في إدارات المرور لاسيما القاهرة والجيزة.

وشملت الحركة ترقية اللواء مؤمن الساعدى، ليشغل منصب مدير الإدارة العامة للمرور، وترقية اللواء محمد نصر لبنة نائب مدير مرور الجيزة ليشغل منصب مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وتم تجديد الثقة في اللواء عمرو البيلي مديرا لمرور القاهرة.

وأعلنت وزارة الداخلية، حركة تنقلات قيادات الوزارة، وذلك فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.