شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: زيادة فترات سطوع الشمس وأجواء شديدة الحرارة تقارب حاجز 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار الصناعية تشير لأجواء شديدة الحرارة علي معظم الأنحاء الأيام المقبلة حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة درجات حرارة تقترب من حاجز 40 درجة بعد أن سجلت اليوم 38 درجة.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى زيادة فرص سطوع الشمس خلال اليوم، مناشدة عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة والإكثار من شرب السوائل الباردة.
وقالت هيئة الأرصاد، إنه حتي الآن لم يظهر في الخرائط أي انخفاض في درجات الحرارة، وسيتم التنويه عندما تتغير الخرائط.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس ، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا وتؤدى لارتفاع الأمواج بشواطئ البحر الأحمر من 2 ل 2.5 متر ، فضلا عن وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.