شكرا لقرائتكم خبر عن وصول سفينة الحاويات "إيفر جيفن" إلى روتردام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت سفينة الحاويات "إيفر جيفن" التى علقت فى قناة السويس، ستة أيام فى شهر مارس الماضى، إلى ميناء روتردام الهولندى اليوم الخميس، بعد أن أفرجت عنها السلطات المصرية.

وقال الميناء، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إنه من المقرر أن ترسو السفينة فى محطة إي.سي.تي دلتا فى روتردام لتفريغها حتى الثالث من أغسطس قبل أن تغادر إلى فيليكستو بإنجلترا.

وعلقت السفينة، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس، في 23 مارس، مما أدى إلى توقف الملاحة في كلا الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية.

غادرت السفينة، التي يبلغ طولها 400 متر وتحمل نحو 18300 حاوية، مصر في الـ7 من يوليو، بعد 106 أيام من احتجازها في الجزء الجنوبي من القناة.