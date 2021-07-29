شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاق لمشروع تغير المناخ وإعادة تخصيص أراضٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس أربعة قرارات جمهورية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى الموقع بتاريخ 24 يناير 2021.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 278 لسنة 2021 بإعادة تخصيص قطع مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الإسكندرية نقلًا من محافظة الإسكندرية لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة.

وأصدر الرئيس القرار 279 لسنة 2021 بتخصيص قطع مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة كفر الشيخ لصالح القوات المسلحة.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 280 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مطروح لصالح القوات المسلحة.