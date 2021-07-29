شكرا لقرائتكم خبر عن نشر أسئلة من امتحان الإنجليزى على صفحات الغش.. والتعليم تتبع مصدرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت صفحات الغش الإلكترونى بعض أجزاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، بعد بدء لجنة الامتحانات، فيما يتتبع فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية بالوزارة الصور المتداولة للتأكد منها.

وبدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية أداء امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى" بإجمالي 255 ألف و353 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب مدارس (stem) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالب وطالبة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة قبل إجازة عيد الأضحى امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدى الطلاب بداية من السبت 24 يوليو الجارى امتحان مواد الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علمى رياضة.