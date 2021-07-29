شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بالقاهرة تتلقى 1088 شكوى عمالية وتحيل 324 منهم للمحاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدحت الغمراوى، مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة، إن المديرية أجرت تعيينات لـ6286 شاباً ، منهم 46 من ذوى الهمم والعزيمة ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 23445 شاباً.

وأشار في بيان، إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 160 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 119 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .

وأضاف في تقريره عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي -أن المديرية تلقت 1088 شكوى، منها 171 شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة 324 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 92 شكوى ، وإحالة 25 شكاوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص ، وتبقى 476 شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة اجتماعيا واقتصاديا تمثلت في 129 منحة مولود جديد بإجمالي 263 ألف جنيه، و27 منحة زواج بمبلغ 81 ألف جنيه ، و15 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 30 ألف جنيه ، ومنحتي وفاة عمال بمبلغ 20 ألف جنيه ، وصرف 43 ألف جنيه لـ 10 عمليات جراحية لـ 10 عمال ، فضلاً عن صرف 10 آلاف جنيه تعويض عجز كلي لعامل من المسجلين .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 301 منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 331 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 196 شكوى ، وتم تسويتها بالكامل ودياً ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 242 منشأة ، وإعادة التفتيش على 437 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 218 محضر سلامة وصحة مهنية و 28 غلق إداري ، كما تم بحث 12 شكوى ، وعقد 7 ندوات توعية.

من ناحية أخرى، اختتمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد الموسم التدريبي للعام المالي 2020/2021 بتسليم 130 شهادة إتمام الدورات التدريبية للمتدربين، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالإرشاد المهني المناسب لشباب الخريجين ، والتوجيه الصحيح لقدراتهم العملية التي يحتاجها سوق العمل بالالتحاق بإحدى ورش التدريب بمركز التدريب المهني بالمديرية وسيارة التدريب المتنقلة .

وأوضح السيد السنجابي مدير المديرية أعداد المتدربين شمل 37 متدرب ومتدربة على 4 دورات في مجال الخياطة والتفصيل ، و 22 متدرب ومتدربة على دورتين في مجال ريادة الأعمال ، و 27 متدرب بالوحدة المتنقلة على 3 دورات ، فضلا عن 17 متدرب على دورتين في مجال الدش والمحمول ، و 27 متدربة على 4 دورات في مجال التفصيل والخياطة .