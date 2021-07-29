شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى من العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل ، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا وملفات الوزراء المختلفة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

كان مجلس الوزراء قد وافق على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وتعريفة البيع لشحن السيارات الكهربائية، وذلك ضمن إطار ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجين في مصر مع التأكيد على تقرير حافز أخضر لمن يمتلك سيارات كهربائية، لدعم وتشجيع التوجه نحو استخدام السيارات صديقة البيئة ومنها السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها، على أن يتم مراجعة السعر سنوياً بناء على التطبيق العملي والبيانات المالية التي يتم توفيرها.