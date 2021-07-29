شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الأسئلة المتداولة لامتحان اللغة الأولى ليست للامتحان الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة المتداولة لامتحان اللغة الأجنبية الأولى، لطلاب الشعبة الأدبية والذى يؤدية الطلاب فى العاشرة صباحا، ليست الامتحان والأسئلة الحقيقية، مشددة على أن الأسئلة مؤمنة ولا يوجد أى تسريب منذ بدء الامتحانات، قائلة: تداول أسئلة قبل بدء الامتحان مزاعم صفحات الغش من أجل الحصول على أموال من الطلاب، موضحة أن الوزارة حذرت كثيرا من الانسياق وراء مزاعم هذه الصفحات.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة قبل إجازة عيد الأضحى امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدى الطلاب بداية من السبت 24 يوليو الجارى امتحان مواد الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علمى رياضة.